В кинотеатре «Синема 5» 21 сентября пройдет предпоказ «Красная шапочка»

В казанском торговом центре «Республика», в кинотеатре «Синема 5» 21 сентября состоится предпоказ фильма «Красная шапочка». Мероприятие начнется в 18:30, начало фильма в 19:00.



Режиссер: Лина Арифулина, Александр Баршак, Артем Аксененко;

Сценарий: Виктор Зайцев, Артем Аксененко, Даниил Воробьев...;

Продюсер: Лина Арифулина, Яна Гергель.

О фильме: Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна будет раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя, взглянуть своим страхам в глаза и найти своё предназначение.

Девочка с пирожками в корзинке… Никто не знал, но Красная шапочка — потомственная убийца волков, так что она могла и сама разобраться с хитрющим волком, слопавшим её бабушку, без всяких там дровосеков.

В семейном фэнтези «Красная шапочка» знакомые герои старой сказки будут участвовать в новой истории, совершенно не похожей на оригинал, но не лишённой своего сказочного обаяния!

Семейное фэнтези «Красная шапочка» с 22 сентября в #СИНЕМА5

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