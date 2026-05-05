В кинотеатре «Родина» в Казани откроют «Стену памяти»

В Казани 9 мая в фойе кинотеатра «Алмаз Синема Родина» откроется акция «Стена памяти», посвященная Дню Победы. Жители города смогут разместить фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны.

Как сообщили организаторы, снимки будут принимать до 8 мая. Их можно отправить через мессенджер MAX или на электронную почту mark@vsevkinozal.ru. Все фотографии распечатают и разместят на специальном стенде.

Акция направлена на сохранение памяти о поколении победителей и объединение жителей через семейные истории. Это общий способ сказать «спасибо» тем, кто защитил страну. А для детей и внуков это возможность прикоснуться к истории своей семьи, увидеть фото героя на большом праздничном стенде и запомнить этот день.

Кроме того, посетителям расскажут о роли кинотеатров в годы войны. В частности, гости узнают, как в казанском кинотеатре «Родина» жили люди, как в ижевском «Колоссе» показывали фильмы в здании бывшего собора, а также о значении кино в блокадной Туле и тыловой Самаре.

Организаторы приглашают казанцев прийти на мероприятие всей семьей и принять участие в создании общей «Стены памяти».

