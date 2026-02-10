В кинотеатре «Мир» прошел показ первого эпизода сериала «Ай булмаса, йолдыз бар»

В казанском кинотеатре «Мир» прошла презентация первого эпизода телесериала «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезда нам светит») по мотивам пьесы классика татарской драматургии Туфана Миннуллина.

Премьерный показ посетили заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айдар Зарипов, руководитель РА «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор «ТНВ» Ильшат Аминов, директор филиала ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, а также главы районов и известные представители татарстанской общественности.

Перед показом Марат Ахметов пожелал гостям приятного просмотра. В короткой речи он отметил, что важно заботиться о родном языке, а такие проекты, как этот сериал, мотивируют людей к изучению татарского языка.

По словам генерального директора «ТНВ», зрители телеканала увидят сериал уже в марте. Аминов поблагодарил всех, кто приложил свою руку к работе над проектом, и отдельно отметил поддержку глав районов, где проходили съемки: «Если взяться вместе, работа идет».

«Сериалы – это важная часть кинематографа, а для нас это манна небесная», – заявил председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров после просмотра.

По мнению режиссера, у постановщика сериала Александра Далматова есть свой стиль – в своих работах он добивается правды жизни. Положительный комментарий дал и писатель Мансур Гилязов, добавив, что сериалы – это правильное направление для татарстанского кинематографа.

Самый важный отзыв дала Альфия Миннуллина, дочь автора оригинальной пьесы Туфана Миннуллина. Она отметила, что не любит сериалы, но первый эпизод «Ай булмаса, йолдыз бар» ей понравился.

Литературовед Миляуша Хабутдинова также дала положительную оценку и заявила, что съемочная группа также должна быть номинирована на премию Тукая за свою предыдущую работу – сериал «Человек уходит – песня остается» по повести Мухаммета Магдеева.

«Наконец-то на ТНВ не турецкие сериалы, а наши», – воскликнула Хабутдинова.

Режиссер сериала – Александр Далматов. Авторы сценария: Александр Далматов и Алсу Хабибуллина. Главные роли исполнили Диляра Фазлиева, Артем Пискунов и Алмаз Бурганов. Оператор-постановщик – Максим Самсонов. Второй режиссер – Ильмир Хабибуллин. Команда художников: Салима Аскарова, Фирюза Зиннатуллина и Алсу Кадырова. Автор песен – Артем Пискунов.

Сериал создан кинокомпанией «Ватан 21 век» совместно с телеканалом «Татарстан – Новый век» при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Всего сериал включает 10 эпизодов. Премьера телесериала запланирована на март 2026 года.