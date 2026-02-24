В кинотеатре «Мир» прошел показ фильма «Джамбул. Новая эра» к юбилею казахского акына

В казанском кинотеатре «Мир» к наступающему 180-летию со дня рождения казахского поэта-акына Жамбыла Жабаева прошел показ художественного фильма 2024 года «Жамбыл. Жаңа дәуір» («Джамбул. Новая эра»). Показ был организован генеральным консульством Казахстана в Казани и ГБУК РТ «Татаркино».

Мероприятие также посетили генеральные консулы Узбекистана, Киргизии, Венгрии, Ирана и Турции в Казани.

Одно из самых известных произведений Жамбыла Жабаева, рассказал журналистам генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, это стихотворение «Ленинградцы, дети мои», опубликованное в сентябре 1941 года, в самом начале блокады города. Эти стихи были посвящены мирным жителям и воинам, оборонявшим Ленинград.

Жамбыла Жабаева называли «степным Гомером». Будучи акыном, он высоко владел ораторским искусством, мастерски импровизировал и создавал стихотворения. Однако всеобщее признание поэта-акына случилось достаточно поздно – Жамбылу было уже 90 лет.

События фильма как раз описывают последние девять лет жизни Жамбыла Жабаева, когда к поэту пришла всесоюзная слава. В ленте освещены знаменательные события, повлиявшие на жизнь Жамбыла: слет акынов, публикации стихов в газетах и журналах, встречи с видными деятелями эпохи. Главную роль исполнил народный артист Казахстана Досжан Жанботаев.

«С казахстанским кинематографом нас связывает долгосрочное сотрудничество. Ежегодно в кинотеатре «Мир» проходят Дни казахского кино, казахстанские кинематографисты участвуют в фестивале [кино] «Алтын минбар», у нас также есть успешный опыт совместного кинопроизводства», – напомнил директор «Татаркино» Ильяс Гафаров.

На следующей неделе, добавил Искаков, к юбилею акына в Казанском федеральном университете пройдет тематический круглый стол.