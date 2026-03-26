В кинотеатре «Мир» пройдет предпоказ «Горы влюбленных» перед выходом в российский прокат

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Предпремьерный показ фильма «Гора влюбленных» (тат. «Гашыйклар тавы») состоится в кинотеатре «Мир» 29 марта. Специальный показ предваряет широкий прокат фильма с 16 апреля в российских кинотеатрах.

Фильм-путешествие снят по мотивам повести народного поэта Татарстана Ильдара Юзеева. Сюжет строится на воспоминаниях главного героя о своей юности, о настоящей любви, которую он не смог отстоять когда-то и к которой возвращается на склоне лет.

Фильм уже был отмечен на нескольких международных кинофестивалях: приз за лучшую женскую роль на фестивале «Евразия» (Алматы), приз за лучшую мужскую роль на фестивале в Марокко (Узуд), а также участие в конкурсной программе 43-го международного фестиваля «Фаджр» в Иране.

Над фильмом работала интернациональная команда: оператор – Жозе Карлос Мессанго де Оливейро (Ангола), музыку написал Тимур Милюков. Художники – Алиса Галеева и Альберт Хашпер. Генеральные продюсеры: Миляуша Айтуганова, Елена Борисова. Производство: ПЦ «Новый взгляд», ГБУК РТ «Татаркино».

После показа состоится творческая встреча с продюсером фильма Миляушой Айтугановой, режиссером и сценаристом Салаватом Юзеевым, Народным артистом РТ и Заслуженным артистом РФ Ильдусом Ахметзяновым, Народным артистом РТ Рафиком Тагировым, Эльзой Каримовой и Булатом Гатауллиным.