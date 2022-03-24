В кинотеатре «Мир» идут бесплатные показы фильмов о Рудольфе Нурееве

Фото: © Владимир Васильев

В Казани стартовали «Нуреевские сезоны» – международный культурный проект, культивизирующий легендарного танцовщика прошлого столетия, хореографа Рудольфа Нуреева. Дни кинофорума уже проходят в Москве и Уфе, и наконец достигли Татарстана – региона, с которым Нуреев связан духовно: его мать была уроженкой Татарстана.

Старт проекта ознаменовала торжественная церемония возложения цветов к памятнику Рудольфу Нурееву.

Почтить память «летающего татарина» прибыли верная подруга танцовщика – итальянский скульптор, художник и дизайнер ювелирных украшений Лиза Сотилис, делегация из Москвы во главе с художественным руководителем театра «Русский балет», заведующим кафедрой хореографии балетмейстерского факультета ГИТИСа, народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым и руководителем международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфией Чеботаревой.

Фото: © Владимир Васильев

По словам организатора, планировался приезд многих итальянских друзей и коллег по «цеху» Рудольфа Нуреева из Италии, однако планы не удалось реализовать. Лишь Лиза Сотилис оказалась самой смелой и упорной, и несмотря на все ограничения, смогла приехать в Россию, чтобы поддержать проект.

«Посещая мероприятия проекта, я нахожу много любви от вас, гостей „сезонов“. Я благодарна за это. Искусство — то, что выше любых запретов. Это то, что проникает во все сферы человеческой жизни и объединяет народы. Меня и Рудика связывала то, что мы оба очень энергичны, своенравны и трудолюбивы. Наша дружба завязалась на стыке двух культур: я — женщина Запада, а он — мужчина Востока. И этот симбиоз был очень гармоничен. И я призываю всех не забывать о том, что все мы связаны, и только любовь, уважение к любой религии и традиционным ценностям, в том числе, семейным, способны очистить этот мир от скверны. И я счастлива, что все эти ценности, как и в моем народе, заложены и в жителях России. Я вижу в афишах ваших театров оперы и балета итальянских композиторов, таких как Пуччини, и мне горько, что у нас запрещают Чайковского и Достоевского. Это неправильно, искусство нельзя запретить. Мое нахождение здесь — это акт несогласия к тому, что сейчас происходит в Европе. Я считаю это своим долгом», — призналась Сотилис.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После церемонии событие перенеслось в уютный зал кинотеатра «Мир», где и пройдут основные мероприятия проекта. На суд зрителей был представлен итальянский ретро-фильм «Венеция. Карнавал. Любовь» – последняя картина с участием Рудольфа Нуреева.

Снятая в 1982 году, она была затеряна в киноархивах и считалась утраченной. Ее не найти даже в фильмографии Нуреева. Организаторам «Нуреевских сезонов» удалось найти, реставрировать и перевести фильм на русский язык с помощью режиссера фильма Марио Ланфранки и итальянских партнеров. К сожалению, Марио Ланфранки не дожил до российской премьеры и ушел из жизни в начале этого года.

«Показ этого фильма мне бы хотелось посвятить памяти Марио Ланфранки, который дождался „Нуреевских сезонов“ и подарил России эту ретро-премьеру. Он передал нам права на показ этого фильма в рамках проекта, поэтому сегодня мы получаем уникальную возможность увидеть фильм, который стал последним в кинематографической карьере Рудольфа Нуреева», — сказала Альфия Чеботарева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Съемки фильма «Венеция. Карнавал. Любовь» проходили на фоне естественных декораций Венецианского карнавала. Нуреев предстает в образе молодого профессора. Во время экскурсии он знакомится с юной девушкой-гидом в исполнении Карлы Фраччи – итальянской прима-балериной.

Ретро-премьера так взбудоражила общественность, что зрительский зал достиг 100-процентной заполняемости.

«В нашей республике проходит историческое событие — дни „Нуреевских сезонов“. И я хочу выразить благодарность прежде всего организаторам проекта, благодаря упорству и настойчивости которых проект реализуется с 2018 года, популяризируя имя Рудольфа Нуреева. В Казани Нуреев не нуждается в представлении — его знают все ценители искусства, что доказывает полная заполняемость зала сегодня. Надеюсь, эти дни пройдут не менее успешно и каждый сможет подчерпнуть для себя много нового и интересного», — поделился мнением заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно, что во время съемок фильма документалист, уроженец Венеции Грациано Ариччи по счастливой случайности оказался в родном городе. Процесс он запечатлел на свою камеру. Эти снимки также никогда не демонстрировались в России. Посетители «Нуреевских сезонов» смогут оценить их в фойе кинотеатра «Мир» до окончания проекта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нуреевские сезоны» подразумевают показы и других документальных и игровых фильмов. Их показы состоятся с 24 по 27 марта. В эти дни в кинотеатре «Мир» совершенно бесплатно можно будет увидеть такие ленты, как «Рудольф Нуреев. Мятежный демон», «Рудольф Нуриев - как он есть», «Рудольф Нуреев. Контракт со смертью», «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений», «Визит», «Рудольф Нуреев: танец к свободе». Чтобы попасть на показы, нужно пройти регистрацию на сайте кинотеатра «Мир» или на сайте проекта «Нуреевские сезоны». Также можно получить бесплатный билет на кассе кинотеатра.

Перед показами будут приходить встречи с Лизой Сотилис и Вячеславом Гордеевым, которые поделятся со зрителями воспоминаниями о Рудольфе Нурееве, а также ответят на интересующие публику вопросы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» стартовал еще в 2018 году, но его мероприятия проходили только в Москве и Париже. В этом году, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проект впервые шагнул в регионы России – прежде всего те, с которыми тесно была связана жизнь Рудольфа Нуреева.