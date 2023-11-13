В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве состоялась светская премьера сериала

фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Восьмисерийный проект представили актеры Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юля Александрова, Анастасия Красовская, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, режиссер Жора Крыжовников, продюсер проекта Галина Стрижевская и другие.

«‎Я рад, что линейка проектов „НМГ Студии“ пополнилась этим настоящим релизом-событием от режиссера Андрея Николаевича Першина и всей его команды. Восьмисерийный проект „Слово пацана. Кровь на асфальте“ — это яркая и драматическая поколенческая история, которая показывает нам, как когда-то было и как больше быть не должно. А еще это очень личный авторский взгляд на эпоху, ведь Андрей Николаевич, как мне кажется, снимал кино про свое детство и свое взросление на фоне не самых простых времен», — поделился впечатлениями от просмотра драмы генеральный продюсер «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук.

«‎Продюсеров и артистов в проекте участвовало много и практически ежедневно все, кто написан в титрах, присутствовали с нами на площадке. Было очень тепло, ощущалась невероятная поддержка и именно благодаря этому все получилось», — рассказал о съемках сериала режиссер сериала Жора Крыжовников.

«Около 300 человек съемочной группы, около 150 человек артистов и около 4 000 артистов массовых сцен — все эти люди собрались однажды, чтобы показать вам это кино», — продюсер сериала Галина Стрижевская

«Рефлексировать о своем прошлом — важно. Без осмысления истории, в том числе в художественном контенте, невозможно избежать ошибок в будущем. Многие ещё помнят непростое время 80-х и 90-х, но за 30 лет страна прошла большой путь — и сейчас пора обернуться и поговорить об этом друг с другом, с молодым поколением. Задача ИРИ — помогать талантливым авторам создавать истории, которые вызовут у зрителей эмоции, реакцию, желание размышлять об увиденном. Этот сериал именно такой», — генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

«Как любое талантливое произведение сериал заставляет задуматься о важном. О роли родителей в судьбе детей. О том, можно ли избежать неправильных решений. И нам важно не просто задавать вопросы, а помогать искать ответы. В конце каждой серии будет QR-код, который ведет на горячую линию помощи родителям. Там будут работать опытные психологи, которые помогут родителям и детям», — рассказал генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин. Реклама. ПАО «Ростелеком»