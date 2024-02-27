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В кинотеатрах Казани организуют прямую трансляцию послания Путина
Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию покажут в казанских кинотеатрах сети «Синема 5». Как сообщили «Татар-информу», показы будут бесплатными, а вход – свободным.
«Бесплатные показы пройдут во всех кинотеатрах сети "Синема 5", в том числе в Казани. Вход будет свободный, при наличии свободных мест», – рассказал журналисту редакции руководитель отдела коммуникаций сети кинотеатров «Синема 5» Артём Павловский.
Напомним, ранее в Кремле огласили дату послания главы государства – Путин обратится к Федеральному собранию 29 февраля.
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