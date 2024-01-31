В Киеве заявили, что в госбюджет впервые поступили арестованные из-за санкций средства

В госбюджет Украины впервые поступили средства, конфискованные в результате наложенных Киевом санкций, — это более 844 тыс. долларов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Фонд государственного имущества.

«Сегодня впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 млн гривен уже поступили в государственный бюджет», — сказано в сообщении ведомства.

В фонде указано, что в бюджет перечислили средства, которые якобы принадлежали губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, члену Совфеда от Запорожской области Дмитрию Вороне и предприятию российского бизнесмена Олега Дерипаски.

При этом ранее в пресс-службе офиса украинского генпрокурора заявляли, что суд в Киеве передал ВСУ 1,4 млн долларов со счетов украинской «дочки» российского производителя чая Greenfield. Ранее министр украинского Кабмина Олег Немчинов говорил, что некоторые арестованные властями активы передаются украинской армии и силовым структурам, другие — Фонду госимущества Украины. По его словам, такие активы, как биотопливо и аммиак, продаются с аукциона, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых финансируются военные расходы.

Закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины Владимир Зеленский подписал в марте 2022 года. Документ предусматривает национализацию имущества по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации.