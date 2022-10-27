В Киеве заявили, что ситуация под Херсоном меняется в неприятную для них сторону

Cитуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Об этом заявил советник офиса украинского Президента Алексей Арестович, передает РИА Новости.

«Там [ситуация] меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — сказал он.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале рассказал, что были отражены попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В результате противнику пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.

Также Стремоусов заявил, что заявления Киева о накоплении 60 тыс. военных для наступления на Херсон — это фейк.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.