В Киеве «заминировали» аэропорт, куда должен прибыть Порошенко

На Украине получено сообщение о минировании киевского аэропорта Жуляны, куда завтра планирует прибыть экс-Президент страны Петр Порошенко. Это не первое сообщение неизвестных злоумышленников, предыдущее оказалось ложным. Об этом сообщает ТАСС.

«Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет», — цитирует агентство официального представителя полиции Киева Юлию Гирдвилис.

Подробности неизвестны. Предыдущее сообщение о минировании аэропорта Жуляны было проверено накануне и не подтвердилось.

Порошенко прибудет на Украину из Варшавы. 17 января в Киеве состоится судебное заседание, где рассмотрят ходатайство об аресте экс-главы государства.