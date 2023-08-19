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В Киеве в районе торгового центра прогремел взрыв
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В Киеве в районе торгового центра прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, воздушная тревога не объявлялась.
На месте инцидента поднимается столб густого дыма.
Официальной информации о происшествии пока нет.
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