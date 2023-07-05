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В Киеве в одном из судов произошел взрыв
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В одном из судов Киева произошел взрыв, сообщает ТАСС.
На месте находятся бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи.
По данным агентства, взрыв прогремел в помещении суда в Шевченковском районе.
Подробности уточняются.
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