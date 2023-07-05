В Киеве в одном из судов произошел взрыв

В одном из судов Киева произошел взрыв, сообщает ТАСС.

На месте находятся бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи.

По данным агентства, взрыв прогремел в помещении суда в Шевченковском районе.

Подробности уточняются.