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Происшествия 5 июля 2023 18:42

В Киеве в одном из судов произошел взрыв

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В одном из судов Киева произошел взрыв, сообщает ТАСС.

На месте находятся бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи.

По данным агентства, взрыв прогремел в помещении суда в Шевченковском районе.

Подробности уточняются.

#киев
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