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Политика 20 мая 2023 03:06

В Киеве прозвучало более десяти взрывов

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Сегодня ночью во время ракетной атаки в столице Украины Киеве прозвучало более десяти взрывов, была слышна работа систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого», — заявил один из местных жителей.

Киевская городская военная администрация (ГВА) в 00.42 объявила о воздушной тревоге. Позднее стало известно о начавшемся из-за падения обломков пожаре на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что возгорание произошло «на крыше 9-этажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе», сведений о пострадавших на данный момент нет. Глава Киевской ГВА Сергей Попко в свою очередь пояснил, что ведется локализация пожара площадью около 80 кв. метров, возникшего на крыше многоэтажки.

Кроме того, обломки летательных аппаратов упали в Дарницком и Соломенском районах столицы Украины. «Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется», — добавил Попко.

#спецоперация на Украине #беспилотники #киев
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