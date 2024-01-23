В Киеве прозвучали взрывы

В Киевской области слышны взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Украинские СМИ.

Местные власти заявляют о работе систем ПВО над украинской столицей. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Ранее утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.