В Киеве прогремела серия взрывов

В столице Украины прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что в Подольском районе загорелось складское здание. Пожар на площади 2000 м кв. Экстренные службы работают на месте. В ряде районов пропало электричество и водоснабжение.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.