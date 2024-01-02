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В Киеве прогремела серия взрывов
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В столице Украины прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что в Подольском районе загорелось складское здание. Пожар на площади 2000 м кв. Экстренные службы работают на месте. В ряде районов пропало электричество и водоснабжение.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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