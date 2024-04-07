Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Киеве признали, что без помощи США потерпят поражение в конфликте с Россией
Если Конгресс США не одобрит выделение Украине пакета военной помощи, то она проиграет в российско-украинском конфликте. Об этом в разговоре с иностранными актерами, музыкантами, предпринимателями, занимающимися сбором денежных средств для Киева, заявил украинский Президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.
«Нужно как раз сказать конкретно Конгрессу: „Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну“», — сказал он, добавив, что без американской поддержки ВСУ будет тяжело не только выиграть, но и даже просто удержаться на своих позициях.
Ранее украинский лидер уже грозился тем, что ВСУ будут неуклонно отступать, если Вашингтон не предоставит Киеву необходимую военную помощь.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»