В Киеве признали, что без помощи США потерпят поражение в конфликте с Россией

Если Конгресс США не одобрит выделение Украине пакета военной помощи, то она проиграет в российско-украинском конфликте. Об этом в разговоре с иностранными актерами, музыкантами, предпринимателями, занимающимися сбором денежных средств для Киева, заявил украинский Президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Нужно как раз сказать конкретно Конгрессу: „Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну“», — сказал он, добавив, что без американской поддержки ВСУ будет тяжело не только выиграть, но и даже просто удержаться на своих позициях.

Ранее украинский лидер уже грозился тем, что ВСУ будут неуклонно отступать, если Вашингтон не предоставит Киеву необходимую военную помощь.