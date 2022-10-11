В Киеве и Киевской области введены веерные отключения электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «ДТЭК Киевские региональные электросети».

«Для балансировки энергосистемы вводятся графики почасовых отключений электроэнергии», – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что графики были введены НЭК Укрэнерго для предотвращения масштабных перебоев с электроэнергией. В список попали часть промышленных и бытовых клиентов в области.

«ДТЭК Киевские региональные электросети» сообщает, что ежедневные графики с адресами и временем отключения будут опубликованы уже сегодня. Продолжительность отключений не превысит нескольких часов.