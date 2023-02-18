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Происшествия 18 февраля 2023 09:48

В Киеве и десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

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В Киеве и десяти областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствует информация с официального ресурса для оповещения населения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

#спецоперация на Украине
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