Памятник борщу появится в Киеве

Мэрия Киева приняла решение установить памятник украинскому борщу в целях популяризации национальной кухни, сообщает радио Sputnik.

Власти города предложили жителям столицы Украины в ближайшую неделю выбрать место для размещения арт-объекта, который, по их мнению, станет украшением города и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления традиционного украинского блюда.

«На Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и так далее, однако пока нет современной, наполненной содержанием скульптуры борща», – рассказал автор идеи, победитель проекта «МастерШеф Украина», шеф-повар Евгений Клопотенко.

Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко объявил об открытии конкурса на лучшую идею скульптуры борща.