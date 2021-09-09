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9 сентября 2021  14:42

Памятник борщу появится в Киеве

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Мэрия Киева приняла решение установить памятник украинскому борщу в целях популяризации национальной кухни, сообщает радио Sputnik. 

Власти города предложили жителям столицы Украины в ближайшую неделю выбрать место для размещения арт-объекта, который, по их мнению, станет украшением города и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления традиционного украинского блюда.

«На Украине есть скульптуры пончиков, дерунов, соленого огурца, арбуза, мороженого и так далее, однако пока нет современной, наполненной содержанием скульптуры борща», – рассказал автор идеи, победитель проекта «МастерШеф Украина», шеф-повар Евгений Клопотенко.

Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко объявил об открытии конкурса на лучшую идею скульптуры борща.

#памятник #Украина #киев #борщ
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