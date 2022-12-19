В КидСпейс дети научились перебирать двигатель, менять колеса, масло и фильтры

Как здорово еще ребенком познакомиться с миром профессий! Например, попробовать себя в специальности автомеханика и научиться перебирать двигатель, менять колеса, масло и фильтры. А вот у жителей детского города КидСпейс такая возможность есть. И все благодаря компании «КАН АВТО» — сети автосалонов в Казани по продаже автомобилей ведущих марок!

17 декабря группа компаний, основанная в 2005 году, отпраздновала свой 17-й день рождения. Внушительный опыт, стабильно выгодные условия обслуживания и следование передовым тенденциям помогают компании занимать лидерские позиции в регионе.

В компании на сегодняшний день работают 1 700 сотрудников. В 20 автосалонах представлены 13 автомобильных брендов. Компания активно растет и совершенствуется. Неизменным остается одно — хорошее качество сервиса и клиентоориентированность. Реклама. ООО «МастерСити»