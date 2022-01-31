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Происшествия
31 января 2022  18:08
Полина Шевчук

В КГМУ создали комиссию для проверки инцидента с оскорблением студентов на экзамене

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В одном из телеграм-каналов появилось обращение студентки второго курса КГМУ. Девушка рассказала на видео, что во время экзамена по гистологии преподаватель стала оскорблять учащихся, делая некорректные замечания по поводу внешнего вида и умственных способностей студентов.

«На данный момент в КГМУ приказом ректора создана комиссия для проведения служебной проверки для выяснения всех обстоятельств конфликта», – пояснили в пресс-службе вуза.

Ориентировочное время проведения проверки – до 4 февраля.

 

#конфликтная ситуация #оскорбление
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