В КГМУ создали комиссию для проверки инцидента с оскорблением студентов на экзамене

В одном из телеграм-каналов появилось обращение студентки второго курса КГМУ. Девушка рассказала на видео, что во время экзамена по гистологии преподаватель стала оскорблять учащихся, делая некорректные замечания по поводу внешнего вида и умственных способностей студентов.

«На данный момент в КГМУ приказом ректора создана комиссия для проведения служебной проверки для выяснения всех обстоятельств конфликта», – пояснили в пресс-службе вуза.

Ориентировочное время проведения проверки – до 4 февраля.