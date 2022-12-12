В КГМУ разработали современный комплекс производственной гимнастики

Ординаторы кафедры неврологии и реабилитации КГМУ Язиля Ахметзянова и Гульназ Низамиева под руководством профессора Фариды Вазиховны Тахавиевой разработали комплексы производственной гимнастики, которые внедряются в различных организациях города, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе КГМУ.

Комплекс разработан в первую очередь для тех, кто ведет малоактивный, сидячий образ жизни. Упражнения максимально простые, они не требуют специальной физподготовки и их можно делать как на рабочем месте, так и дома. Кроме того, разминка не занимает много времени и очень эффективна.

«Нами проводятся также обсуждение вопросов о необходимости двигательной активности в производственных коллективах, обучение выполнению комплекса гимнастических упражнений», - подчеркнула Фарида Тахавиева, профессор кафедры неврологии и реабилитации Казанского ГМУ.

Проект нашел поддержку у главврача 7-й поликлиники Казани Ольги Багдановой. В стенах поликлиники был снят демонстрационный ролик с комплексами производственной гимнастики.