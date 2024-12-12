В КГМУ прошел концерт классической музыки для будущих мам

В КГМУ прошел 11-й концерт классической музыки для будущих мам. В актовом зале университета выступил ансамбль солистов камерного оркестра Татарстана «La Primavera».

Перед началом музыкальной части перед беременными выступил профессор кафедры акушерства и гинекологии КГМУ Албир Хасанов, который стал идейным вдохновителем проекта.

Он отметил, что прослушивание определенных произведений композиторов благоприятно сказывается на течении беременности и самих родах, поэтому на концерте играют произведения Чайковского, Моцарта, Штрауса и других.

Более 250 человек смогли послушать классическую музыку, среди зрителей были не только беременные, но и их дети, мужья и родственники.

Пригласительные билеты на концерт будущие мамы получили через женские консультации и медцентры, которые занимаются сопровождением беременности.