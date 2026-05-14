В КГМУ открылся Клуб молодых избирателей

Клуб молодых избирателей открылся в КГМУ. Проект организовали Молодежный совет при ЦИК Татарстана и студенческий актив КГМУ. Его цель – развитие правовой культуры среди молодежи, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Открытие клуба прошло 14 мая – в день рождения Казанского медуниверситета, а также незадолго до старта федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы.

Исполняющий обязанности ректора КГМУ Айрат Фаррахов, выступая перед студентами, отметил, что университет давно сотрудничает с Центризбиркомом Татарстана. По его словам, их с председателем ЦИК республики Андреем Кондратьевым связывают многолетняя дружба, общая Alma mater и совместная работа, связанная с воспитанием гражданственности и патриотизма.

Фаррахов подчеркнул, что для университета Клуб молодых избирателей – это не просто новый студенческий проект, а часть большой работы по формированию активной и ответственной молодежи Татарстана, готовой участвовать в развитии республики и страны.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, в свою очередь, заявил, что участие студентов в работе клуба поможет будущим врачам развивать лидерские качества, необходимые не только медикам, но и организаторам здравоохранения. Он отметил, что независимо от профессионального пути знания и навыки, полученные в клубе, останутся важным жизненным опытом и помогут научиться работать в команде, принимать решения и нести ответственность.

Кондратьев также сообщил, что во время избирательных кампаний в медицинских учреждениях Татарстана будут работать более 30 временных избирательных участков для граждан, находящихся на лечении или во временном пребывании.

По его словам, выборы депутатов Госдумы дадут студентам возможность получить практический опыт в качестве волонтеров, наблюдателей и участников информационной работы. Он добавил, что особенно важно начинать такую деятельность именно в студенческой среде.

Во время открытия Клуба молодых избирателей студенты представили предвыборные программы кандидатов на пост председателя объединения. Выборы руководителя клуба пройдут на его первом пленарном заседании.