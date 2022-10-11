В КГЭУ прошла вторая в этом году «Энергоночь»

Фото: пресс-служба КГЭУ

Использовать пустые пластиковые бутылки в 3D-принтере, обнаруживать вредные вещества в питьевой воде, управлять роботами на расстоянии, собирать электросхемы и многому другому интересному и полезному учились гости «ЭнергоНочи» Казанского государственного энергетического университета.

Это научно-развлекательное шоу для школьников и учащихся колледжей стало хорошей традицией вуза. Первая «ЭнергоНочь» прошла во дворе кампуса 21 июня и очень понравилась гостям, поэтому было решено провести ее второй раз 6 октября.



Открыл мероприятие первый проректор КГЭУ – проректор по учебной работе Александр Леонтьев.

«Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Мы сделаем все, чтобы вы об этом не пожалели. Сегодня для вас – конкурсы, квесты, мастер-классы, лекции. Изучайте, смотрите, открывайте для себя новое. В области энергетики мы лучший университет, присматривайтесь к нам, поступайте к нам учиться!», – сказал первый проректор КГЭУ.

В этот раз к организации шоу подключились партнеры вуза. Одна из пиццерий устроила гостям «обнимашки» с символом заведения и провела конкурс на лучшее фото в соцсетях с хэштегом «ЭнергоНочь» и другими. Кофейни угостили горячими напитками, вкусняшками и устроили лотерею для кофеманов. А Фонд, продолжающий традиции зачинателя светомузыкальной культуры в СССР нашего казанца Булата Галеева, запустил световую инсталляцию.

Традиционно на площадке шоу работали несколько «станций», через которые пролегал маршрут гостей. Ребята останавливались на них, чтобы узнать о научных исследованиях, об энергетике и поучаствовать в конкурсах и играх. Самые активные получали сладкие призы.

Робо-квест проводил Молодежный инновационный центр КГЭУ «Энергия». Участники играли в робо-футбол, через специальный сайт управляя роботами, которые в это время находились за несколько километров от площадки. Здесь же можно было сразиться в робо-футбол в формате оффлайн – с помощью блютуза и телефона в качестве пульта.

Студент второго курса КГЭУ – резидент МИЦ «Энергия» Герман Виноградов с кафедры «Приборостроение и мехатроника» демонстрировал гостям «ЭнергоНочи» свое ноу-хау – использование пустых пластиковых бутылок в качестве расходного материала для 3D-принтера.

На станции «Какую воду ты пьешь?» сотрудники кафедры «Инженерная экология и безопасность труда» показывали ребятам химические реакции, с помощью которых можно обнаружить вредные вещества в питьевой воде, и учили их работать с приборами для отбора и анализа проб воздуха. По итогам мастер-класса проводились мини-викторины с вручением призов самым активным слушателям.

Возле стенда «Электроскиллз» школьники пробовали себя в профессии электромонтажника, изучали измерительные приборы.

Бурные эмоции у гостей «ЭнергоНочи» вызвала экскурсия в уникальную аквалабораторию кафедры КГЭУ «Водные биоресурсы и аквакультура» с осетрами и прочими обитателями подводного мира.

Много любопытных привлекли электромобили, которые припарковались возле университетской электрозаправочной станции.

«Мне очень понравился электромобиль. Он лучше, чем с бензином, потому что экологию не портит», – рассуждает четвероклассник Максим Потапов. Он пришел на «ЭнергоНочь» с папой, но еще не определился, какое направление выбрать после окончания школы. Говорит, ему все интересно.

А вот девятиклассник Устин Тимофеев из гимназии № 102 точно знает, куда поступать. «Конечно, в Казанский энергетический университет! – уверен он. – Потому что это, вуз, где готовят физиков-атомщиков. Я планирую учиться по этому направлению».

Нескучные лекции прочитали гостям преподаватели КГЭУ. Валерий Монахов рассказал о том, как организовать «умное» освещение дома, Владислав Петров раскрыл секрет аудиовизуальных техник киноязыка, Алина Галимова объяснила, почему бизнес может быть добрым, а Тагир Булатов сравнил мифы и реальность буллинга.

Завершили «ЭнергоНочь» концертная программа и дискотека.

Фото: пресс-служба КГЭУ