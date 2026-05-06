В КГЭУ прошел торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы

В Казанском государственном энергетическом университете прошло торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием праздника стал масштабный парад с участием 1800 первокурсников и активистов вуза.

Под музыкальное сопровождение оркестра полка Росгвардии по площади КГЭУ строем прошли представители студенческих общественных организаций, Института цифровых технологий и экономики, Института электроэнергетики и электроники, а также Института атомной и тепловой энергетики. В течение двух месяцев студенты готовились к параду вместе с преподавателями кафедры физического воспитания.

Участников мероприятия приветствовал ректор КГЭУ, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Эдвард Абдуллазянов.

«Мы отмечаем великий праздник – 81-ю годовщину Победы над фашисткой Германией. Этот праздник для нас святой. Думаю, что наши студенты запомнят его надолго», – отметил он.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Герой России, участник СВО Расим Баксиков, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков и военный комиссар Кировского и Московского районов Казани Ленар Хайрутдинов, заведующая музеем квартирой Мусы Джалиля Ленария Муслюмова.

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ, участник СВО, герой России Расим Баксиков отметил, что прошел 81 год с тех пор, как наши деды, прадеды и отцы сломали хребет одной из величайших армий мира.

«Мы выстояли и победили! Поздравляю всех с праздником, желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни», – сказал Баксиков.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков отметил, что память о Дне Победы живет в сердцах людей.

«Представители моего поколения видели ветеранов, которые бодро маршировали по площадям. Основная задача сейчас – хранить и передавать эту память. Сегодня речь идет не только о ветеранах, но и о тех людях, которые ковали победу в тылу. Мы собрались в стенах КГЭУ, а энергетики – особое племя. Им выпала довольно тяжелая доля, особенно в Казани, куда были эвакуированы десятки заводов», – рассказал Жаворонков.

Он отметил, что в тяжелые военные годы главная задача энергетиков заключалась в обеспечении бесперебойной работы заводов.

«Задача энергетиков была в том, чтобы страна получала достаточное количество боеприпасов, самолетов и всего, в чем она сильно нуждалась. И энергетики свой долг выполнили. Заводы работали, страна вовремя получала все необходимое», – заметил Жаворонков.

В годы войны только на казанском авиастроительном заводе на крыло было поставлено более 10 000 самолетов Пе-2.

Военный комиссар Кировского и Московского районов Казани Ленар Хайрутдинов поздравил собравшихся студентов и преподавателей с наступающим Днем Победы.

«Желаю вам помнить о подвиге наших отцов, дедов и прадедов, относиться к этому празднику с уважением», – напутствовал он.

Праздник был приурочен к 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля – великого татарского поэта и Героя Советского Союза, чье творчество стало символом мужества и стойкости. На мероприятии прозвучали его стихи.

Было также отмечено, что сейчас 52 студента КГЭУ выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Участники мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили гирлянду к рельефной композиции «Энергетикам посвящается».