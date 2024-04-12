В КГЭУ пройдет день открытых дверей

Фото пресс-служба КГЭУ

Посетителей ждет увлекательное путешествие в мир энергетики, IT-технологий, бизнеса и PR. Они смогут узнать все об особенностях поступления в вуз, о направлениях подготовки, поучаствовать в мастер-классах, встретится с будущими работодателями.

Казанский государственный энергетический университет распахнет свои двери для будущих абитуриентов и их родителей 20 апреля.

В программе – презентация студенческих сообществ и организаций КГЭУ, а также награждение призеров Межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи - будущее науки» и конкурса творческих работ среди детей 5-14 лет «Энергосбережение и энергетика».

ВНИМАНИЕ - САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!

Гости заранее могут выбрать маршрут экскурсии по КГЭУ, который их интересует.

1.ЭНЕРГЕТИКА ГОРОДА И ТЕХНОЛОГИЙ.

Вам откроется доступ к миру, в котором происходит производство тепловой и электрической энергии.

2. IT, РОБОТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ.

Современный мир невозможно представить без информационных технологий, роботизации и цифровизации. Они меняют нашу жизнь и создают новые возможности и вызовы.

3. БИЗНЕС, МАРКЕТИНГ, PR. Бизнес, маркетинг и PR помогают компаниям улучшить свое финансовое положение, выделиться на фоне конкурентов и достичь успеха на рынке.

4. ЭНЕРГЕТИКА ПРИРОДЫ И МАТЕРИАЛОВ.

Мир без экологов не сможет обойтись, ведь их работа направлена на сохранение богатства природы и обеспечение экологической безопасности.

Все желающие смогут получить консультацию по вопросам поступления в КГЭУ и довузовской подготовки. Для иногородних гостей предусмотрено посещение студенческого общежития.

ПЯТЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ КАЗАНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!!!

1.Качественное образование. КГЭУ предлагает широкий спектр образовательных программ в области инженерии, IT и гуманитарных специальностей. Университет имеет современное оборудование и лаборатории, а также высококвалифицированный преподавательский состав.

2.Практико-ориентированное обучение и перспективы трудоустройства. КГЭУ уделяет большое внимание практическому обучению студентов. Университет сотрудничает с ведущими энергетическими компаниями, что позволяет студентам получить опыт работы и практические навыки.

3.Научная деятельность. КГЭУ активно занимается научными исследованиями в различных областях. Университет имеет современные научные лаборатории и центры, где студенты могут участвовать в научных проектах и исследованиях.

4.Инфраструктура и расположение. Университет находится в центре города Казань и располагает современной инфраструктурой, включая общежития, спортивные объекты, столовые и другие удобства для студентов, расположенных на одной территории.

5. Яркая и насыщенная студенческая жизнь. В КГЭУ есть все, чтобы каждый мог реализовать свои таланты в любом направлении – творчество, спорт, общественная жизнь, волонтерство, трудовые и поисковые отряды.

Приходите! Будет интересно! Мы вас ждем вас по адресу г. Казань, ул. Красносельская д. 51, корпус «В».

Регистрация на маршруты и мероприятия Дня открытых дверей в КГЭУ обязательна по ссылке https://olimpkgeu.ru/dodkgeu

При регистрации гости смогут выбрать не только мероприятия и маршруты экскурсии, но и удобный им отрезок времени для посещения Казанского государственного энергетического университета.

Телефоны для справки: (843) 519-42-42, 519-42-23

Проезд: до станции метро «Козья слобода»; до остановки «Энергетический

университет» автобусами маршрутов 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75, 89, 98,

108, 117; троллейбусом 1

Подробную информацию по всем вопросам поступления в КГЭУ можно узнать на официальном сайте приемной комиссии https://postupi.kgeu.ru/

Реклама ФГБОУ ВО КГЭУ