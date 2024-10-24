В КГЭУ при поддержке СИБУРа создали комнату матери и ребенка

В казанском госэнергоуниверситете (КГЭУ) открылась комната матери и ребенка. Это такое многофункциональное пространство, созданное для поддержки молодых родителей. Здесь они могут получить квалифицированную помощь по уходу за детьми, воспользоваться всем необходимым для кормления и проведения гигиенических процедур. Пространство также включает игровые зоны, где за детьми будут присматривать специалисты.

Комнату открыли в рамках проекта «Экосистема семьи», который реализуется Общероссийской организацией «Городские реновации» в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Проект направлен на создание комфортных условий для молодых семей и продвижение здорового образа жизни.

Ранее такой проект успешно реализовали в институтах Перми и Томска, и теперь развивается в институте Казани.

Комнату матери и ребенка в КГЭУ уже посетил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. Глава Минэнерго России подчеркнул значимость проекта для развития социальной инфраструктуры вузов.

«Все сделано очень здорово. В молодости мы не понимаем, насколько важны для нас дети, это приходит только с возрастом. Молодым хочется все успеть, все посмотреть, а здесь созданы все условия для того, чтобы это совместить. Проект "Экосистема семьи" не только помогает молодым родителям, но и создает условия, способствующие их образовательному и профессиональному росту. Такие инициативы особенно важны для университетов, которые готовят новое поколение специалистов. Я рад, что Казанский государственный энергетический университет, как один из ведущих вузов России, стал частью этой программы», — отметил министр.

Проект «Экосистема семьи» направлен на поддержку молодых мам и семей в образовательных учреждениях. Он также включает мероприятия, посвященные формированию знаний о семейных ценностях и здоровом образе жизни среди подростков и молодежи.

«Экосистема семьи» создает инфраструктуру для поддержки молодых мам в вузах, что позволяет им сочетать учебу и воспитание детей. В рамках проекта проводятся информационные кампании в поддержку Национального проекта «Демография». Также он помогает формировать сообщество активных молодых семей, которые своим примером продвигают важность семьи в обществе. Кроме того, при его реализации разрабатываются методические материалы и настольная игра, помогающие молодежи получить практические навыки, необходимые для успешного построения семьи.

«Мы стали третьим вузом в России, который при поддержке компании СИБУР открывает комнату матери и ребенка. Благодаря этой комнате наши мамы, студенты, аспиранты, молодые преподаватели могут продолжать свою научную работу в вузе. Дети находятся в комфортной и безопасной университетской среде, видят пример своих родителей и стремятся продолжить семейную династию. Со следующей недели 15 волонтеров начинают проходить обучение для работы в комнате матери и ребенка», - поделилась проректор по развитию и инновациям КГЭУ Ирина Ахметова.

Руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко, в свою очередь, отметила, что компания рада поддерживать проект «Экосистема семьи» и создавать в университетах комфортные условия для молодых родителей.

«Развитие социальной инфраструктуры не только способствует улучшению качества жизни студентов, но и формирует основы для устойчивого будущего. Такие инициативы поддерживают молодых специалистов на пути к успешной карьере», - подчеркнула спикер.

фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»