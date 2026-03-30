В КГЭУ презентовали мартовский номер журнала «Казань», посвященный истории энергетики

30 марта в Казанском государственном энергетическом университете прошла презентация мартовского выпуска журнала «Казань». Номер, который в редакции назвали «энергетическим», был представлен в стенах вуза.

Для гостей мероприятия вход в здание КГЭУ был свободным, программа также включила экскурсию по энергетическому музею и концерт-презентацию с участием авторов и героев выпуска.

Перед официальной частью для посетителей провели экскурсию по музею КГЭУ. Экспозиция, расположенная в переходе между корпусами, разделена на две части: история развития энергетики в Татарстане и становление энергетического образования в Казани.

Как отметил экскурсовод, в музее собраны подлинные экспонаты, связанные с работой первых электростанций, в том числе документы бельгийской компании, участвовавшей в строительстве первой городской электростанции. «Мы стремимся сохранить историю отрасли. Сейчас реализуется проект создания центра истории энергетики Татарстана, и артефакты, которые вы видите, – это основа для будущей системной работы», – пояснили сотрудники университета.

Сама презентация стартовала с выступления камерного состава хоровой капеллы КГЭУ «Ренессанс» (художественный руководитель Наталья Казайкина) с гимном студентов Gaudeamus и «Хором охотников» из оперы Вебера.

С приветственным словом выступил ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов. Он поблагодарил редакцию журнала за совместную работу и неформальный подход к подготовке номера.

«Я даже не ожидал, что презентация вызовет такой интерес. Думал, придут три‑пять человек, из них половина – мои братья, и мы на этом закончим. Но зал полон. Мне очень приятно, что вы так глубоко погрузились в тему. В журнале нет формальных строк, это заметки, пропущенные через сердце. Спасибо Альбине Булатовне и всей команде – они работали не покладая рук. Журнал получился живым, реалистичным, без лишнего пафоса», – отметил ректор.

Главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова подробно рассказала о том, как возникла идея номера и почему редакция обратилась к теме энергетики.

«Обычно мы фокусируемся на культуре, но в этот раз задумались: а как вообще зажглось электричество в Казани? Где появилась первая станция, первый фонарь? Мы пришли в музей КГЭУ и были восхищены экспозицией. Здесь очень много подлинных документов, экспонатов, и мы всей редакцией с большим интересом это изучали. Потом взяли тему шире: рассказали о выдающихся людях, о зданиях, об улицах», – заметила главный редактор.

Альбина Абсалямова отметила, что в номере есть, например, шуточная статья Аделя Хаирова про улицы с «энергетическими» названиями – Энергетиков, Светлый путь и другие.

Она добавила, что важный блок они посвятили поисковым отрядам, поскольку эта тема сейчас актуальна, а музей КГЭУ хранит соответствующие экспонаты:

«Мы хотели показать не просто историю отрасли, а связь времен: где работали татарские просветители, как появилось энергетическое образование, как строились здания. Например, мало кто знает, что Каюм Насыри лечился электричеством или что в медресе при нем зажигалась первая лампочка. Все эти детали вошли в номер».

Среди героев выпуска, которые выступили перед гостями, – доктор технических наук, заведующий кафедрой «Энергетическое машиностроение» Гузель Мингалеева. Она рассказала о своем научном руководителе Юрии Назмееве, возглавлявшем университет в 1990‑е годы. В зале присутствовали вдова Юрия Гаязовича София Маклашева и его дочь Людмила Хуторецкая.

Заслуженный архитектор России и Татарстана Герман Бакулин поделился историей проектирования двух знаковых зданий – «Татэнерго» на озере Кабан и первого корпуса КГЭУ.

«Я проектировал здание “Татэнерго”. Удалось обосновать снижение этажности, чтобы оно не нарушало историческую панораму Казани. А панели, которые были изготовлены для того объекта, использовали при строительстве этого корпуса. Так конструктивно связались два здания», – пояснил архитектор.

Ветеран КГЭУ, доцент кафедры электрических станций имени В.К. Шибанова Татьяна Лопухова рассказала о своем пути в вузе. Она пришла сюда в 1971 году после окончания Московского энергетического института.

«Сначала я работала в службе защиты изоляции “Татэнерго”, а потом меня пригласили на преподавательскую работу», – поделилась она.

Лопухова отметила, что ее отец, Виктор Шибанов, чье имя сегодня носит кафедра, поначалу сомневался в ее выборе: «Он сказал: “Инженером ты точно будешь хорошим, это я уже вижу. А вот станешь ли ты хорошим преподавателем, будешь ли заниматься наукой – это еще вопрос”».

Однако, по словам Татьяны Викторовны, все сложилось удачно: она защитила кандидатскую диссертацию и проработала в университете 50 лет. «Я с удовольствием работала преподавателем, и никогда не пожалела», – добавила она.

О современной деятельности поискового отряда «Поисковая тропа» рассказали его участники Дария Настенкова, Алия Галиева, Александр Шакин, Александр Стефанов и Анастасия Иванова. Они также исполнили песню «Нам нужна одна победа».

Музыкальным украшением вечера стало выступление Алии Гайнуллиной, суперфиналистки конкурса «Яз Гузэле‑2025», победительницы в номинации «Халык Гузэле» («Народная красавица – приз зрительских симпатий»). Студентка первого курса магистратуры юридического факультета КФУ исполнила песню «Яшәргә дә яшәргә» («Жить да жить»).

Заместитель директора АО «Сетевая компания» Зульфат Мингалеев, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан, выступил с рассказом о развитии энергетики Казани. Также на сцену поднимались сотрудники КГЭУ: заслуженный работник культуры РТ Дина Дергунова, финалистка проекта «Яз гузэлэ‑2022» Чулпан Корбанова, доцент Татьяна Лопухова и другие герои номера.

Завершая презентацию, Эдвард Абдуллазянов еще раз подчеркнул значимость совместной работы: «Мы хотели увековечить память о корифеях, которые работали до нас. Благодаря их труду университет встал на ноги. И отдельное спасибо журналу “Казань” за то, что так бережно и профессионально эту историю зафиксировали. Я благодарен команде за внимание к деталям и умение сделать материал интересным для самого широкого круга читателей».