В КГЭУ поздравили с 90-летием известного радиофизика Вадима Голенищева-Кутузова

На заседании ученого совета КГЭУ, который состоялся 1 июля, чествовали доктора физико-математических наук, заслуженного профессора Казанского государственного энергетического университета Вадима Алексеевича Голенищева-Кутузова.

Известный советский и российский радиофизик, основатель кафедры КГЭУ «Промышленная электроника», ученый с мировым именем, кавалер ордена Дружбы, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники Вадим Голенищев-Кутузов родился 1 июля 1932 года в Казани. Окончив в 1955 году Казанский государственный университет по специальности «радиофизика», он прошел все ступени научной карьеры — от аспиранта и научного сотрудника до заведующего лабораторией и отделом квантовой акустики. В 1979 году Вадим Алексеевич пришел работать в Казанский филиал МЭИ (ныне КГЭУ) и до сих, несмотря на солидный возраст, продолжает передавать свой научный опыт молодежи — читает курсы лекций студентам и магистрантам, руководит диссертационным советом КГЭУ, принимает активное участие в работе научных советов Российской академии наук. Под его руководством защищено около трех десятков кандидатских и докторских диссертаций.

Вадим Алексеевич первым в СССР в конце 50-х годов XX века начал экспериментальные исследования акустического парамагнитного резонанса. В дальнейшем его исследования позволили создавать устройства, которые сейчас широко применяются в системах оптоволоконной связи.

Вадим Алексеевич Голенищев-Кутузов — дворянин в 20-м поколении. Он принадлежит к роду, который уходит своими корнями во времена Александра Невского. Знаменитый российский фельдмаршал, князь Михаил Илларионович Кутузов и прапрадед Вадима Алексеевича были родными братьями.

Участникам и гостям заседания ученого Совета продемонстрировали видеоролик, посвященный юбиляру, который подготовила пресс-служба КГЭУ.

Поздравления и теплые пожелания в адрес юбиляра высказали ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, представители руководства вуза, преподаватели, аспиранта и студенты. Приехали поздравить Вадима Алексеевича и коллеги из других научных учреждений — директор Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН), чл.-корр. РАН Алексей Калачев; руководитель КФТИ (обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН), к.ф.-м.н., выпускник КГЭУ Сергей Хантимеров, главный научный сотрудник Лаборатории радиоспектроскопии диэлектриков КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН, д.ф.-м.н. Валерий Тарасов и другие.