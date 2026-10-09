В КГЭУ открылся учебно-лабораторный класс технопарка «Искра-Волга»

Фото: © пресс-служба КГЭУ

Учебно-лабораторный класс технопарка «Искра-Волга» открылся сегодня в Казанском государственном энергетическом университете. Здесь будут проходить профориентационные занятия на современном электроэнергетическом оборудовании и встречи студентов с экспертами предприятий.

«Главная цель проекта – подготовка высококвалифицированных кадров для электроэнергетической отрасли. Нам нужен центр, чтобы наши студенты получали глубокие знания. Без современной техники и «железа» это сделать невозможно. Мы уже запустили подстанцию, которая успешно работает, а теперь получили новейшие приборы и технологии, выполненные по высоким стандартам», – сообщил на церемонии открытия ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Фото: © пресс-служба КГЭУ

Ежегодно в новой лаборатории будут заниматься тысячи студентов не только из Казани, но и из других регионов страны. Ожидается, что знакомство с продукцией «Искры-Волги» станет для них частью профессионального становления.

«Куда бы потом ни поехал работать наш выпускник, он уже будет знаком с техникой заводов технопарка «Искра-Волга», будет писать о ней в своих дипломных и научных работах», – отметил Абдуллазянов.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ, выпускник КГЭУ Марат Минибаев сообщил, что открытие лаборатории – радостное событие для всей энергосистемы Татарстана и машиностроительной промышленности республики.

«Технопарк «Искра-Волга» был создан сравнительно недавно, но за время своей работы достиг впечатляющих результатов. Он объединяет наши передовые предприятия – «ЭлектроОптима», «ЭнергоИнновации», «ПромЭнерго», «СКАТ». Технопарк посещал министр энергетики Сергей Евгеньевич Цивилев. Это гордость машиностроительной отрасли, потому что там работают самые квалифицированные, инициативные и инновационные специалисты международного уровня», – подчеркнул Минибаев.

Фото: © пресс-служба КГЭУ

Он обратился к студентам вуза, отметив, что им очень повезло с открытием такой лаборатории.

«Где бы вы ни работали в энергетике – на станциях или в сетях – вы должны разбираться в оборудовании. А разбираться в нем вы можете только тогда, когда знаете, как оно производится. У вас уникальная возможность: вы станете либо эксплуатационниками, либо производителями. Вам нужно осваивать самые современные технологии», – сказал замминистра.

Марат Минибаев поблагодарил ректора вуза Эдварда Абдуллазянова за успешную работу. Он отметил, что на базе вуза состоялся симбиоз энергетики, промышленности и подготовки кадров.

«Желаю, чтобы руководители и специалисты предприятий технопарка стали вашими учителями и наставниками на всю жизнь, чтобы вы в дальнейшем сами создавали новые производства. Энергетика России развивается очень активно. По планам Минэнерго будет построено 84 гигаватта новых мощностей. Самое большое развитие сегодня происходит именно в энергомашиностроении. Мы осваиваем новые технологии, замещаем оборудование. Энергетика должна стать полностью независимой в плане оборудования и технологий, потому что это вопрос нашей энергетической безопасности», – сказал Марат Минибаев, обращаясь к студентам вуза.

Учебно-лабораторный класс расположен на территории кампуса КГЭУ в составе кафедры электроэнергетических систем и сетей. Он будет использоваться как межкафедральное образовательное пространство. Учебное оборудование изготовлено благодаря взаимодействию преподавателей университета и технических специалистов предприятий технопарка.

Фото: © пресс-служба КГЭУ

В классе представлены вводно-распределительное устройство, устройство компенсации реактивной мощности, автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), релейной защиты и автоматики, а также соединительная муфта напряжением 220 кВ в разрезе. Оборудование позволит студентам изучать схемы электроснабжения, работу приборов учета, компенсацию реактивной мощности и устройства защиты энергосистем.

Занятия рассчитаны на студентов всех курсов, также будут проводиться лабораторные работы для магистрантов. Класс включен в маршрут регулярных экскурсий для школьников. Здесь планируется проводить профориентационные мероприятия, хакатоны и студенческие конкурсы с участием экспертов предприятий.

Предусмотрены мероприятия для учащихся энергетических классов школ по проекту «УНЫШ». Одним из направлений развития образовательного пространства станет проект Министерства энергетики РФ «Русская инженерная школа».