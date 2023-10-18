В КГЭУ обсуждают методы моделирования систем с применением искусственного интеллекта

Фото: пресс-службы КГЭУ

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов открыл в Казанском государственном энергетическом университете одиннадцатую всероссийскую научно-практическую конференцию по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности.

Конференция «Имитационное моделирование. Теория и практика» ИММОД-2023 открылась 18 октября в актовом зале КГЭУ. Цель мероприятия — распространение методов и средств имитационного моделирования для решения научных и практических задач, активизация творческой деятельности и укрепление научно-производственного потенциала РФ.

В качестве модератора конференции выступил председатель программного комитета – член Президиума национального общества имитационного моделирования Борис Соколов. Он напомнил, что первая конференция, посвященная этой теме, прошла в 2002 году. И с тех пор она открывается ежегодно в разных городах страны с привлечением вузов, бизнеса, военных организаций и государственных структур.

- В Казани наша конференция открылась второй раз, — добавил он. – Спасибо нашим коллегам за теплый прием, за приятную атмосферу. Мы очень любим Казань. Основная наша задача на сегодня – передать опыт и знания молодому поколению. Молодежь понесет дальше все, что было нами накоплено и в науке, и в практике в том секторе, о котором речь пойдет на нашей конференции.

Фото: пресс-службы КГЭУ

Участников и гостей форума приветствовал президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Он отметил, что организаторы конференции очень удачно выбрали площадку, потому что Казанский государственный энергетический университет славится проведением подобных мероприятий самого высшего уровня. Президент Академии Наук РТ подчеркнул важность распространения методов и средств имитационного моделирования для решения научных и практических задач, особенно в связи с решением актуальных на сегодняшний день задач по импортозамещению и импортоопережению.

- Татарстан славен тем, что еще в 70-х годах все наши ведущие вузы использовали и готовили специалистов в сфере имитационного моделирования, — напомнил он.

В то же время Рифкат Минниханов подчеркнул, что без поддержки бизнеса и государства все самые инновационные решения, которые разрабатывают ученые, не смогут работать на экономику страны в полную силу.

- Указом Раиса Татарстана определено, что 2024 год станет в республике Годом научно-технологического развития. В рамках этого мы сейчас составляем дорожную карту научно-технического развития. Поле деятельности в этом направлении очень большое. И мы надеемся, что наша конференция будет в этом отношении инициативной. У нас есть потенциал – будем работать, — сказал Рифкат Минниханов.

С приветственным словом выступил также ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов. Он признался, что когда поступило предложение о проведении на площадке университета такой масштабной конференции, то с удовольствием принял предложение.

- Потому что такие мероприятия влекут за собой повышение уровня наших студентов, наших преподавателей, наших специалистов, повышение качества образования, — отметил ректор КГЭУ. – Кроме того, это общение, которое обогащает интеллектуально. Мы всегда рады, когда эксперты такого ранга приходят к нам в университет, тем более, тема конференции очень актуальна.

Эдвард Абдуллазянов пожелал всем плодотворной работы, интересных докладов и полезных контактов.

Научный руководитель направления Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки и техники РФ, президент НП «Национальное общество имитационного моделирования» Рафаэль Юсупов приветствовал участников конференции в онлайн-формате. Он выразил сожаление, что не смог приехать в столицу Татарстана лично, чтобы принять участие в мероприятии, и напомнил, что Казань является его родным городом – здесь он родился и окончил школу. Рафаэль Юсупов также рассказал, что сын его племянницы – выпускник Казанского энергетического университета, и сейчас успешно делает карьеру на производстве.

- Я желаю всем участникам конференции хорошей работы и достижения новых результатов в сфере имитационного моделирования. Гостям из других городов советую насладиться красотами третьей столицы России – Казани, — добавил Рафаэль Юсупов.

Так же дистанционно высказал слова приветствия профессор Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Василий Осипов. Он обозначил основные направления и проблемы применения метода имитационного моделирования.

- Необходимо также разрабатывать новые методы и средства моделирования сложных объектов и систем с применением искусственного интеллекта, которые позволят существенно снизить затраты на моделирование и повысить его качество, — подчеркнул Василий Осипов. – Ряд этих очень важных тем затрагиваются в программе конференции. Желаю всем участникам обсудить все насущные проблемы, поделиться передовыми идеями и опытом по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности.

В рамках пленарного заседания выступили ведущие ученые и практики – представители ЦМ ЦТР ПАО «Татнефть» (Альметьевск), Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, ОАО НИО ЦИТ «Петрокомета», Сибирского федерального университета, ООО «Элина-Компьютер» (Казань), КНИТУ-КАИ, Самарского государственного технического университета, МГУ имени М.В.Ломоносова.

Конференция продолжит работу до 20 октября по следующим секциям: - теоретические основы и методология имитационного и комплексного моделирования;

- методы исследования и оценки качества моделей;

- методы и системы распределенного моделирования;

- моделирование глобальных процессов;

- средства автоматизации и визуализации имитационного и комплексного моделирования;

- системная динамика (с обязательным наличием имитационной составляющей в созданной, либо использованной модельно-алгоритмической разработке);

- практическое применение моделирования и инструментальных средств автоматизации моделирования, принятие решений по результатам моделирования;

- имитационное и комплексное моделирование в обучении и образовании.

В работе секций примут участие ведущие ученые из крупнейших вузов, научных центров России и зарубежья, а также представители реального сектора экономики и военно-космической отрасли.