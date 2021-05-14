В КГЭУ чтут память великих ученых и энергетиков

Студенты и молодые ученые Казанского государственного энергетического университета приняли участие в Акции по облагораживанию могил выдающихся деятелей науки. Акция проходила с 26 апреля по 2 мая при участии Совета молодых ученых и специалистов Казани.

«Этот год объявлен Годом науки и технологий, и мы решили отдать дань уважения ученым, которые внесли огромный вклад в развитие науки и высшего образования в Республике Татарстан», — говорит председатель Совета молодых ученых и специалистов Казани, доцент кафедры «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» КГЭУ Сергей Гапоненко.

Участники акции привели в порядок 47 захоронений известных представителей российской науки на кладбищах Казани. Среди них — ученые с мировым именем: Боль Карл Генрихович — ветеринарный патологоанатом, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки ТАССР и РСФСР, Герой социалистической стройки ТАССР. Основоположник ветеринарной патологоанатомии СССР.

Алемасов Вячеслав Евгеньевич — российский советский ученый, специалист в области теплоэнергетики. Действительный член (академик) Российской академии наук по отделению физико-технических проблем энергетики. Работал директором отдела энергетики Казанского научного центра РАН.

Нужин Михаил Тихонович — советский математик и механик; доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.

Жирицкий Георгий Сергеевич — ученый и конструктор в области турбостроения и паровых машин, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники ТАССР и РСФСР. Основатель школы в области турбомашин и один из основоположников фундаментального инженерного образования в области теплоэнергетики и теплотехники.

Стоит отметить, что в КГЭУ стало традицией отдавать дань памяти бывшим руководителям вуза, ушедшим ученым энергоуниверситета и энергетикам республики. Каждый год представители профессорско-преподавательского состава и сотрудники вуза приезжают на кладбище и возлагают цветы на могилы профессоров Фореля Тинчурина, Юрия Назмеева и Юрия Петрушенко, которые в разные годы были ректорами Казанского энергоуниверситета и внесли большой вклад в его развитие.

Они посещают также могилы первого заведующего кафедрой ИИУС, профессора, заслуженного деятеля науки и техники РТ Владимира Белавина, судьи СССР по баскетболу Ильдуса Тухватуллина и ушедшего в 2019 году ветерана КГЭУ, бывшего декана Электроэнергетического факультета, заведующего кафедрой «Электрические станции» Равила Абдрахманова и заслуженного энергетика Республики Татарстан Юрия Щелокова.