В КГАУ открылось новое «Студ.Пространство» по проекту Росмолодежи

В Казанском государственном аграрном университете открылось «Студ.Пространство» в рамках проекта по обеспечению равного доступа к продуктам Росмолодежи и партнеров. Создание студенческих пространств соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Это неформальная площадка для учащихся, которая поможет новичкам быстрее влиться в студенческую среду. Кроме того, здесь обучающиеся смогут узнать обо всех доступных им возможностях и конкурсах, пройти тесты и определить подходящую сферу деятельности, заняться созданием проектов и реализацией своих идей «в крутой атмосфере».

«Казанский аграрный университет стал первым среди вузов Татарстана, подключившихся к проекту „Студ.Пространство". Важно не только создавать возможности для студентов, но и на доступном языке объяснять ребятам, как правильно ими воспользоваться. К тому же площадка станет местом для общения молодых людей, поможет первокурсникам быстрее вникнуть в общественную жизнь вуза», — заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Студенческое пространство в Казанском ГАУ представляет собой открытую трансформируемую функциональную зону площадью 100 кв. метров. Согласно концепции, оно поделено на несколько основных зон, функционально имеющих различные сценарии использования с возможностью комфортно заниматься учебой, местами для отдыха, локацией для проведения мероприятий и точкой питания.

Для удобства посетителей тут предусмотрят место для гардероба и хранения вещей. Для оформления будет активно применяться цветовое кодирование пространства, чтобы студенты и посетители легко и быстро находили разные пространства, планшеты со сменяемыми иконками — объявлениями мероприятий и иные легкоузнаваемые обозначения.

«В этом пространстве студенты будут чувствовать себя хорошо и уютно, здесь созданы все возможности для их всестороннего развития. Символично, что мы открыли его в преддверии Дня студента. Мы исходим из того, что главный человек в вузе — это студент», — добавил ректор КГАУ Айрат Валиев.

С 2025 года в России стартовали новые нацпроекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.