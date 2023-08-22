Лауреат премии Лобачевского в Казани получит 75 тысяч долларов

В КФУ 28 августа объявят лауреата медали и премии имени Н.И.Лобачевского. В этом году размер премии составит 75 тыс. долларов. Вручение награды состоится 1 декабря – в день рождения великого геометра, который в 1827–1846 годах был ректором Казанского университета, сообщает пресс-служба вуза.

«В конкурсе на соискание медали и премии имени Лобачевского в этом году приняли участие около 20 российских и зарубежных исследователей. В финал вышли десять человек, среди них – лауреаты престижных премий, крупные ученые, руководители научных школ», – рассказал председатель жюри конкурса, завкафедрой алгебры и математической логики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ Марат Арсланов.

В число номинантов конкурса попали такие математики, как Синъити Мотидзуки из Японии, Саидахмат Лакаев из Узбекистана, Ариф Салимов из Азербайджана, Владимир Тураев из США.

Победителя конкурса определит международное жюри путем тайного голосования. В состав жюри входят 17 крупных ученых-математиков из разных стран.

Согласно условиям конкурса, лауреат премии должен будет принять участие в церемонии награждения и выступить с речью на расширенном заседании ученого совета КФУ.

Медаль и премия имени Н.И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики» вручаются Казанским университетом один раз в два года. Награду получают ученые, чьи открытия и изобретения имеют важное значение для науки и практики.