В КФУ в 2025 году откроют химическое научно-образовательное пространство

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В Казанском федеральном университете появится современное научно-образовательное пространство химического профиля. Его открытие запланировано на 2025 год.

В новом пространстве будут созданы библиотека с профильными книгами и научными журналами, посвященными химической промышленности и смежным областям, а также брендзона и зона коворкинга, предназначенная для совместной работы и обмена идеями.

Открытие площадки стало подарком компании СИБУР к 220-летию КФУ.

«Создание такого пространства — это важный шаг в укреплении связей между университетом и промышленностью. Оно станет площадкой, где теория и практика встретятся для решения актуальных задач», — отметил генеральный директор «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Проект продолжит успешное сотрудничество между Казанским федеральным университетом и СИБУРом, которое охватывает как научную, так и образовательную сферы. Одним из ярких примеров этого взаимодействия стало открытие в 2023 году Лаборатории гетерогенного катализа на площадке КФУ в индустриальном парке в Столбище. Лаборатория ориентирована на реализацию научных проектов компании и практическую подготовку специалистов химической промышленности.

Также стороны планируют запустить совместную программу подготовки кадров с глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками в области гетерогенного катализа.

«Мы стремимся сделать взаимодействие между академической наукой и бизнесом максимально плодотворным. Студенты КФУ смогут на практике изучать процессы на базе оборудования «СИБУР-Инновации», что обеспечит уникальный опыт и конкурентные преимущества для их карьеры. Это партнерство позволяет объединить усилия ученых и инженеров, чтобы разрабатывать и внедрять передовые технологии, важные как для компании, так и для всей отрасли», - добавил Зарипов.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Научно-исследовательская работа в области гетерогенного катализа будет сосредоточена в лабораторной части корпуса КФУ в Столбище.

«Партнерство с СИБУРом открывает перед университетом новые горизонты, — отметил ректор КФУ Ленар Сафин. — Это сотрудничество позволяет нам не только укрепить позиции КФУ как ведущего научно-образовательного центра, но и активно внедрять инновации, которые востребованы в нефтехимической отрасли. Мы гордимся тем, что наши совместные проекты уже приносят конкретные результаты, такие как масштабирование катализаторов или создание уникальных лабораторий. Каждый этап этого взаимодействия подтверждает высокий уровень подготовки наших студентов и ученых. Я убежден, что новые проекты дадут нашим студентам уникальную возможность проявить себя, получая знания и опыт на самых современных площадках».