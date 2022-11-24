В КФУ утвердили первого президента университета — им стал Рияз Минзарипов

Сегодня прошло очередное заседание Ученого совета КФУ, на котором был избран первый президент университета. По согласованию с первичными профсоюзными организациями работников и студентов на голосование вынесли кандидатуру главного советника при ректорате Рияза Минзарипова.

«Единогласным решением совета она была утверждена. Рияз Минзарипов стал первым президентом Казанского университета», — передает пресс-служба вуза.

Должность предусматривается федеральным законом об образовании. Решение учредить ее было принято ректором на прошлом заседании Ученого совета. Отмечается, что новация поможет укрепить уже накопленные научно-образовательные связи и посодействует реализации программы развития вуза.