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Ру Тат
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Наука и образование
24 ноября 2022  21:42

В КФУ утвердили первого президента университета — им стал Рияз Минзарипов

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Сегодня прошло очередное заседание Ученого совета КФУ, на котором был избран первый президент университета. По согласованию с первичными профсоюзными организациями работников и студентов на голосование вынесли кандидатуру главного советника при ректорате Рияза Минзарипова

«Единогласным решением совета она была утверждена. Рияз Минзарипов стал первым президентом Казанского университета», — передает пресс-служба вуза.

Должность предусматривается федеральным законом об образовании. Решение учредить ее было принято ректором на прошлом заседании Ученого совета. Отмечается, что новация поможет укрепить уже накопленные научно-образовательные связи и посодействует реализации программы развития вуза.

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