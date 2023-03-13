В КФУ стартовали курсы по повышению квалификации для новых глав районов Татарстана

В Высшей школе государственного и муниципального управления КФУсостоялось открытие образовательной программы «Управленческое мастерство в новой реальности».

В КФУ стартовала программа повышения квалификации для недавно назначенных глав районов РТ «Управленческое мастерство в новой реальности». Курс организованы с 13 по 17 марта, сообщает пресс-центр вуза.

Всего участниками станут десять недавно назначенных руководителей муниципалитетов. В течение первых двух дней они будут обучаться на базе ВШГМУ — занятия будут посвящены вопросам экономики, геополитики, взаимодействия с населением, коммуникаций в соцсетях, цифровизации и пр. С 15 по 17 марта они пройдут стажировку на базе Московского городского университета управления Правительства Москвы им. Лужкова.

«Программа разработана совместно с Управлением Раиса Республики Татарстан по работе с территориями Департамента государственной службы и кадров при Правительстве Республики Татарстан, а московский блок разработан совместно с Московским городским университетом управления Правительства Москвы, — рассказал на открытии директор ВШГМУ Игорь Привалов. — Мы постарались учесть все важные аспекты вашей деятельности, такие как работа с населением и СМИ, взаимодействие с командой, а также вопросы экономического блока, импортозамещения и многое другое».