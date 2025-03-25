В КФУ стартовала Всероссийская конференция «Медиа и власть: власть медиа?»

В Казани стартовала IX Всероссийская научно-образовательная конференция «Медиа и власть: власть медиа?». Основными темами обсуждения в этом году стали проблемы функционирования медиапространства России и способов оптимизации взаимодействия медиа с институтами власти и гражданского общества.

Приветствуя гостей, руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев отметил, что в современной журналистике стираются грани между электронными изданиями и телекомпаниями, а традиционная журналистика постепенно уходит.

«Новости становятся суше, короче, а востребованность в длинных текстах снижается. Телекомпании все больше уходят в кинопроизводство, а роль большой журналистики выполняет киноиндустрия. Возможностей для развития много, но это будет не та журналистика, к которой мы привыкли», – сказал Салимгараев, подчеркнув актуальность проводимой конференции.

Он добавил, что с каждым годом медиасфера захватывает все больше власти и, как следствие, значение отрасли в повседневной жизни становится все больше.

В свою очередь главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов отметил, что современный мир находится в эпохе больших изменений как в технологической сфере, так и в сознании людей. «Приход интернета полностью изменил информационное поле, которые было до него. И сейчас с каждым годом меняется и то поле, которое было создано мировой сетью», – подчеркнул Билалов.

В пример он привел начало специальной военной операции, в которой медиаотрасль России не просто рассказывала о событиях и изменениях в различных сферах жизни людей, но, по сути, противостояла в информационной войне.

«Впереди тоже будут большие изменения, и в информационном поле останутся те, кто быстрее может ориентироваться и подстраиваться под новые условия», – заключил главный редактор «Татар-информа».