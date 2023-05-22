В КФУ стартовала программа стажировки для казахстанских госслужащих

Сегодня в Казанском федеральном университете на базе Высшей школы государственного и муниципального управления (ВШГМУ) началась стажировочная программа «Управление персоналом на государственной и муниципальной службе: опыт Татарстана» для государственных и муниципальных служащих Казахстана, учащихся в магистратуре Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ВШГМУ КФУ.

Фото: пресс-служба ВШГМУ КФУ

«Данное событие стало возможным благодаря налаженному сотрудничеству между Казанским федеральным университетом и Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан, основанном на многолетнем двухстороннем сотрудничестве по подготовке кадров для системы госуправления в рамках Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между образовательными учреждениями от 2018 года», — отмечается в пресс-релизе.

Стажировка казахстанских служащих продлится до 2 июня. Для них предусмотрены учебные и практические занятия по актуальным темам госуправления, экономической деятельности, предоставления госуслуг, управления персоналом и подготовки управленческих кадров. Стажеры также посетят государственные учреждения и отраслевые организации (Государственный Совет РТ, Администрацию Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Минэкономики РТ, Министерство по делам молодежи Татарстана, Многофункциональный центр оказания госуслуг) и познакомятся с историей республики в музеях Казанского Кремля и КФУ.

Фото: пресс-служба ВШГМУ

В церемонии открытия стажировочной программы в Казанском федеральном университете приняли участие Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, глава Департамента госслужбы и кадров при Раисе РТ Александр Белов, проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев и директор Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов.