В КФУ стартовала первая ярмарка вакансий для будущих работников медиаотрасли

В Казанском федеральном университете стартовала ярмарка вакансий для будущих работников медиаотрасли. О своей работе студентам рассказали руководители и сотрудники ведущих республиканских СМИ. В конце сами учащиеся получат возможность презентовать свои проекты.

«Главная цель ярмарки вакансий – это убрать барьеры, чтобы студентам было легче прийти, проявить себя и найти своего работодателя. Каждый должен получить возможность попробовать и понять, подходит ли ему наша сфера. Уверен, интересно будет не только студентам, но и редакциям», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Ярмарка вакансий собрала полный зал в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Первые два ряда заняли работодатели, остальные места – студенты, желающие построить свою карьеру в медиа.

В формате коротких презентаций по 5–10 минут руководители и работники редакций рассказывали о своих СМИ и отвечали на вопросы студентов. Затем учащиеся смогут представить свои инициативы.

«Сегодня мы будем представлять на суд ведущих СМИ свой проект, который уже собрал несколько наград на разных конкурсах. Очень надеюсь, что нас заметят и возьмут на работу. Хочется роста в карьере, у меня самые большие цели, например, попасть на «Первый канал», – заявила перед началом ярмарки студентка Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Равина Мисвахова.