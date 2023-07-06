В КФУ состоялся первый выпуск специалистов для билингвальных школ

Фото: © Зиля Мубаракшина/«Татар-информ»

Выпускной вечер для молодых специалистов билингвального направления, которые смогут преподавать свой предмет на русском и татарском языках, прошел в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

Билингвальных преподавателей в институте подготовили по предметам история и обществознание, математика и информатика, музыка и дополнительное образование.

«В этом году мы впервые вручаем дипломы молодым специалистам для билингвальных и полилингвальных школ. Эта работа целенаправленно ведется в республике в течение многих лет. Это программа, не имеющая аналогов в России. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку министерство образования Татарстана, руководителя нашей республики Рустама Минниханова. Надеюсь, совместными усилиями, мы продолжим эту работу и в будущем. Большинство студентов, обучавшихся в этом направлении, получали ежемесячную стипендию в размере 15 тысяч рублей», - рассказал директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ Радиф Замалетдинов.

Поздравляя вчерашних студентов с получением диплома, начальник отдела министерства образования и науки РТ Роза Шаяхметова напомнила, что профессия учителя - одна из самых востребованных в мире.

«Это уникальный проект, который мы запустили в 2016 году при поддержке Рустама Нургалиевича (Минниханова - ред.). Чтобы у нас были хорошо подготовленные кадры, которые будут трудиться в наших школах в будущем, из республиканского бюджета выплачивалась стипендия. От всего сердца поздравляю выпускников. 14 августа у нас в республике пройдет торжественное посвящение в профессию учителя, мы всех вас ждем», - сказала представитель министерства.

Фото: © Зиля Мубаракшина/«Татар-информ»