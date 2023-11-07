В КФУ состоится торжество по случаю 50-летия Клуба интернациональной дружбы

В Казанском Федеральном университете пройдёт праздничный вечер по случаю 50-летия Клуба интернациональной дружбы и солидарности. Встреча состоится 10 ноября в 17:00, среди главных приглашенных — ветераны движения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель пресс-центра, вице-президент КИДиСа второй половины 80-х годов Резеда Сафиуллина.

«Ожидаем приезд наших активистов из других городов. Надеемся, что встреча даст импульс к развитию современного клуба, и мы вместе вспомним теплые времена. В связи с юбилеем мы подготовили специальный сборник „Песню дружбы запевает молодежь“. В нем собраны воспоминания и краткие биографические справки активистов разных поколений», — сказала она.

По словам Сафиуллиной, сборник содержит сведения и факты, которые помогут понять историю и значение интерклуба как общественной организации, объединившей студентов-интернационалистов 70-80-х годов. Также он может быть полезен современным студентам и общественным деятелям.

На мероприятии гостей ждёт презентация выставки по истории КИДиСа. На ней будут представлены фотографиии и документы из Музея истории КФУ и личных архивов бывших кидисовцев.

Организаторы просят ветеранов движения принести с собой на встречу сохранившиеся фотографии, газетные вырезки, программы мероприятий и другие раритетные вещи.

«В КФУ свыше 12 тысяч иностранных обучающихся из более чем 100 стран мира. На сегодняшний день клуб продолжает свою активную деятельность. Главная миссия заключается в создании благоприятных условий адаптации и сплочении иностранных обучающихся разных стран. Клуб занимается реализацией творческого потенциала иностранных обучающихся, помощью в их правах, решении вопросов иностранной молодежи и развитии их социальной активности», — отметил проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев.

По его словам, в настоящее время КИДиС развивает богатые интернациональные традиции университета и активно участвует в проведении различных студенческих мероприятий.

Отметим, Клуб интернациональной дружбы Казанского университета был создан 25 апреля 1973 года.