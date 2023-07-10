В КФУ самое большое количество стобалльников ЕГЭ выбирает Институт филологии

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казанском федеральном университете наибольшее количество стобалльников ЕГЭ выбирают Институт филологии и межкультурной коммуникации. Об этом сообщил директор института Радиф Замалетдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В прошлом году на наши программы поступил 51 стобалльник. В этом году 69 стобалльников подали документы. Мы почти каждый день встречаемся с родителями и абитуриентами, которые набрали самое большое количество баллов. Для них разработана специальная программа», — рассказал спикер.

Радиф Замалетдинов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самыми популярными у абитуриентов направлениями подготовки в Институте филологии и межкультурной коммуникации являются «Педагогическое образование. Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык», «Прикладная филология: русский язык и литература», «Реклама и связи с общественностью. Копирайтинг и бренд-комммуникации», отметил Замалетдинов.

Например, на 20 бюджетных мест направления по педагогическому образованию поступило 1336 заявлений абитуриентов. По направлению «Реклама и связи с общественностью. Копирайтинг и бренд-комммуникации» подано 561 заявление на внебюджетные места.