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В КФУ самое большое количество стобалльников ЕГЭ выбирает Институт филологии
В Казанском федеральном университете наибольшее количество стобалльников ЕГЭ выбирают Институт филологии и межкультурной коммуникации. Об этом сообщил директор института Радиф Замалетдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В прошлом году на наши программы поступил 51 стобалльник. В этом году 69 стобалльников подали документы. Мы почти каждый день встречаемся с родителями и абитуриентами, которые набрали самое большое количество баллов. Для них разработана специальная программа», — рассказал спикер.
Самыми популярными у абитуриентов направлениями подготовки в Институте филологии и межкультурной коммуникации являются «Педагогическое образование. Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык», «Прикладная филология: русский язык и литература», «Реклама и связи с общественностью. Копирайтинг и бренд-комммуникации», отметил Замалетдинов.
Например, на 20 бюджетных мест направления по педагогическому образованию поступило 1336 заявлений абитуриентов. По направлению «Реклама и связи с общественностью. Копирайтинг и бренд-комммуникации» подано 561 заявление на внебюджетные места.
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