В КФУ разработали «татарский антиплагиат»

В КФУ при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Татарстане, разработали авторскую программу, которая будет искать заимствования в тексте на татарском языке. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По словам директора Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радифа Замалетдинова, проблема автоматического выявления заимствований в текстах, написанных на языках народов России и в частности на татарском – очень актуальна. При этом разработать программу поиска таких «повторений» непросто. Сложность, по его словам, в том, что в языковых структурах существуют серьезные отличия, а также отсутствуют систематизированные базы данных научной информации. Тем не менее важно решить эту задачу, так как данная программа поможет оценить реальный научный вклад каждого татарского ученого, стимулируя самостоятельность в научной деятельности, подчеркнул спикер.

Он также рассказал, что идея о создании такой программы возникла несколько лет назад. Решали ее не только лингвисты ИФМК, но и представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ, директором которого является Михаил Абрамский.

Сначали ученые сформировали единую татароязычную научную цифровую библиотеку, потом начали разрабатывать модель поиска кросс-языковых заимствований с публикаций на других языках и интегрировать ее в систему поиска заимствований. После чего создатели разработали тестовую версию программы на основе формируемого корпуса текстов и запустили проект в пилотном режиме. Сейчас идет оптимизация времени работы алгоритмов поиска, работа над повышением их качества и дальнейшим расширением корпуса.

«Мы сконцентрировались в первую очередь на веб-сервисе. Кроме этого, мы совместными усилиями написали парсеры текстов на татарском языке, поскольку нужно было формировать первичный корпус текстов, а также провели тестирование распространенных алгоритмов поиска заимствований. На втором этапе работа уже была сосредоточена на более серьезных методах NLP, а также на особенностях татарского языка. Важно было определить, какие могут быть заимствования, каким образом можно расширить корпус татарских текстов и многое другое. Фактически этот проект – прекрасный пример синергетического эффекта междисциплинарного взаимодействия специалистов в области татарского языка и разработки программного обеспечения», – рассказал Абрамский.

Интересно, что ранее вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов заявлял, что из-за отсутствия татарского антиплагиата ученые свои диссертационные работы в области татарской культуры вынуждены защищать на русском языке. В итоге Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею создать антиплагиат на татарском языке.

Сейчас в КФУ дорабатывают татарский антиплагиат. Планируется, что эта программа улучшит качество образовательного процесса в вузах и ссузах на татарском языке.