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Общество 23 февраля 2024 22:34

В КФУ разработали недорогое устройство для очистки сточных вод

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В Казани разработано и запатентовано устройство, которые позволяет очистить и обеззаразить сточные воды. Достичь эффекта удается благодаря холодной атмосферной воздушной плазме, сообщает медиапортал Казанского федерального университета.

Разработка принадлежит представителям Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии. К настощему моменту они уже создали опытный образец устройства.

«Плазма — это ионизированный газ, одно из четырех классических агрегатных состояний вещества. Она может окислять различные микроорганизмы и разрушать не только их оболочки, но и ДНК вирусов и бактерий. В отличие от ставших традиционными способов стерилизации, наш метод дает возможность сократить время воздействия на сточные воды, что приводит к экономии энергоресурсов», — объяснил профессор кафедры биомедицинской инженерии и искусственного интеллекта в биотехнических системах Макарим Нафиков.

Кроме того, при стерилизации воды не разрушаются теплочувствительные материалы. Сначала сточные воды поступают в жироуловитель, а после при помощи насоса через форсунку — в камеру. Одновременно с этим в нее из ионизатора воздуха подается струя плазмы. Во время процедуры напряжение на электроде генератора ионизатора воздуха составляет 30 киловатт.

Исследователь отметил, что после такой очистки воду можно использовать на производстве либо сбрасывать в водоемы, так как она соответствует санитарным нормам. За счет простоты этот метод стерилизации более дешевый и экологичный, чем другие.

#наука #сточные воды #Очистка воды
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