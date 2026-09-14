В КФУ разработали ИИ-приложение для оценки творческого мышления дошкольников

Фонд науки и технологий Татарстана поддержал проект Казанского федерального университета по созданию мобильного приложения «Мультикреатив». С помощью искусственного интеллекта оно позволит оценивать и развивать творческое мышление дошкольников, сообщает «КП – Казань».

Исследования, на которые ссылаются авторы проекта, показывают, что способностью к нестандартному мышлению обладают 98% детей в возрасте от трех до пяти лет. К семи годам этот показатель снижается до 10%, а к восьми – до 2%. Такое явление называют креативным спадом, поэтому развивать творческое мышление особенно важно в дошкольном возрасте.

В рамках проекта специалисты сравнили показатели детей от пяти до семи лет, говорящих на русском и татарском языках. Дети-билингвы продемонстрировали более высокие результаты по количеству предложенных идей, их разнообразию и новизне, а также объему словарного запаса.

Диагностика творческого мышления построена на методике, при которой ребенку предлагают придумать необычные способы использования различных предметов – например, кирпича, газеты или чашки.

Искусственный интеллект анализирует ответы по нескольким критериям: количеству идей, их разнообразию, оригинальности и степени детализации. При этом окончательное заключение делает специалист.

По данным разработчиков, точность работы искусственного интеллекта проверили путем сопоставления его оценок с результатами психологов. Корреляция между ними составила 0,87.

Разработчики отмечают, что приложение позволяет проводить диагностику быстрее, чем классические тесты, и может использоваться для массового обследования детей в детских садах Татарстана.

В исследовании планируется участие до 210 детей в возрасте от шести до семи лет. Их разделят на группы в зависимости от используемых языков, а полученные данные применят для дальнейшей настройки искусственного интеллекта.