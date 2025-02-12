В КФУ рассказали о корональной дыре на Солнце

Фото: SDO/AIA

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта КФУ Юрий Нефедьев прокомментировал обнаружение на Солнце Обсерваторией солнечной динамики (SDO) NASA корональной дыры площадью примерно 800 тыс. кв. километров. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Корональная дыра – это вовсе не дыра, а, если говорить образно, выпуклость в короне Солнца, через которую солнечный ветер начинает излучаться более интенсивно. По сути, это область солнечной короны, имеющая более низкую светимость из-за пониженной температуры и плотности, что связано с магнитными линиями», – пояснил исследователь.

По словам ученого, своими глазами или с помощью оптического телескопа корональную дыру увидеть невозможно, для этого необходим рентгеновский телескоп.

Нефедьев также объяснил, как именно возникает корональная дыра. Составляющую солнечную корону плазму (раскаленный ионизированный газ) удерживают линии магнитного поля. Но если они размыкаются, плазма начинает уходить вдоль них в открытое пространство. Чем больше область открытых линий, тем больше так называемая корональная дыра, подчеркнул он.

«Что касается воздействия на нашу планету, то его оказывают вспышки на Солнце, а не корональные дыры. Механизм их таков. Когда из одного пятна на Солнце магнитные линии входят в другое, то материя под магнитным давлением сжимается, происходит вспышка, в результате которой образуется солнечный ветер. Если он достигает Земли, то становится причиной радио- и магнитных бурь», – добавил астроном.

Он также напомнил, что Солнце живет в соответствии с 11-летним циклом, на протяжении которого его активность то увеличивается, то уменьшается. Сейчас светило находится на пике своей активности, хотя ничем катастрофическим это не грозит.

«Конечно, метеозависимые люди могут испытывать определенные проблемы со здоровьем во время повышенной активности Солнца, и на чувствительные приборы она тоже может влиять. Но в целом это штатная ситуация, которая постоянно повторяется», – заключил Юрий Нефедьев.