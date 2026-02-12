В КФУ рассказали о героях обороны Ленинграда и битвы под Сталинградом

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Российское общество «Знание» организовало просветительские акции Знание.Герои, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Тематические лекции прошли по всей стране, в том числе и в Казанском федеральном университете, сообщает пресс-служба общества.

В роли лектора выступила начальник отдела организации патриотического воспитания и профилактики правонарушений департамента по молодежной политике КФУ Анастасия Юдинцева. Слушателями стали студенты и сотрудники университета.

Ключевыми моментами лекций стали история «Дороги жизни» через Ладожское озеро и судьба дневника 11-летней Тани Савичевой, ставшего символом трагедии и стойкости ленинградцев. Также Юдинцева обратила внимание на то, что Сталинградская битва стала поворотным моментом в ходе Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Помимо этого, участники мероприятий посмотрели документальную картину общества «Знание» «Фильм не сохранился», рассказывающую о том, что помогало людям выживать и не терять надежду в блокадном Ленинграде.

«На лекциях мы говорили не только о хронологии событий, но и о человеке в нечеловеческих условиях. О том, как 872 дня блокады и 200 дней Сталинграда изменили ход войны, как наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки сражались за наше будущее, за свободу нашей Родины. Кинопоказ стал пространством диалога. Прежде всего, диалога с самим собой. <...> Благодарю коллег из общества «Знание», администрацию КФУ и студентов за эту живую, непростую встречу с памятью», – заметила Анастасия Юдинцева.

«Знание» разработало специальные методические материалы для лекторов, педагогов и советников по воспитанию, посвященные событиям Великой Отечественной войны, добавили в пресс-службе общества.

